У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст

В Україні у 2019 році було зареєстровано в шість разів більше одружень, ніж розлучень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"В 2019 році українці в шість разів більше одружилися, ніж розлучалися", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку року зареєстровано понад 227 000 шлюбів.

У той же час, за даними Мін'юсту, розлучилися понад 37 000 подружніх пар.



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