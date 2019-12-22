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22 грудня 2019, неділя, 08:54 18
Суспільство 2019-12-22T11:00:01+02:00
Українські Новини
У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст

У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст

Валерия Драгомирова
Мін'юст, одруження, Розлучення, Статистика
Наречений і наречена. Фото: pixabay
Наречений і наречена. Фото: pixabay

В Україні у 2019 році було зареєстровано в шість разів більше одружень, ніж розлучень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"В 2019 році українці в шість разів більше одружилися, ніж розлучалися", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку року зареєстровано понад 227 000 шлюбів.

У той же час, за даними Мін'юсту, розлучилися понад 37 000 подружніх пар.


Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня можна ворожити на судженого.

Раніше в дзеркальну дату (19.09.2019) у Києві одружилися 227 пар.

Крім того, Українська православна церква розвінчала міф про те, що не можна грати весілля у високосний рік.

Також в Україні тепер можна буде повторно розписатися в РАГСІ, щоб "освіжити почуття".

Тим часом у грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік.

Яким знакам східного гороскопу пощастить у Новому 2020 році. Під заступництвом Білого Пацюка багато представників східного гороскопу зможуть змінити на краще своє життя.

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