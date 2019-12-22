Мокрый снег и гололед: в Карпатах объявили штормовое предупреждение

И пока по всей Украине обещают теплую, но мокрую погоду, сегодня и в ближайшие дни на Закарпатье и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий – сильные дожди, мокрый снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 22 декабря в Закарпатской области, 23-24 декабря в западных областях сильные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с (I уровень опасности, желтый).

23-24 декабря в Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед (II уровень опасности, оранжевый). В то же время спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.



Кроме того, директор Укргидрометцентра рассказал, когда выпадет снег.



Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.



Тем временем в День зимнего солнцестояния будет тепло, в течение дня +8..+12 градусов.