Мокрий сніг і ожеледь: в Карпатах оголосили штормове попередження

І поки по всій Україні обіцяють теплу, але мокру погоду, сьогодні і в найближчі дні на Закарпатті та в Карпатах очікується погіршення погодних умов – сильні дощі, мокрий сніг та ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 22 грудня у Закарпатській області, 23-24 грудня в західних областях сильні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

23-24 грудня в Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Карта: Укргідрометцентр

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Тим часом в День зимового сонцестояння буде тепло, протягом дня +8..+12 градусів.