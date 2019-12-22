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22 грудня 2019, неділя, 08:25 27 Карта
Суспільство 2019-12-22T08:26:53+02:00
Українські Новини
Мокрий сніг і ожеледь: в Карпатах оголосили штормове попередження

Мокрий сніг і ожеледь: в Карпатах оголосили штормове попередження

Валерия Драгомирова
Укргідрометцентр, штормове попередження, Закарпаття, мокрий сніг
Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

І поки по всій Україні обіцяють теплу, але мокру погоду, сьогодні і в найближчі дні на Закарпатті та в Карпатах очікується погіршення погодних умов – сильні дощі, мокрий сніг та ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 22 грудня у Закарпатській області, 23-24 грудня в західних областях сильні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

23-24 грудня в Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.


Крім того, директор Укргідрометцентру розповів, коли випаде сніг..

Також синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом в День зимового сонцестояння буде тепло, протягом дня +8..+12 градусів.

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