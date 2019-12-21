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21 декабря 2019, суббота, 05:30 751
Жизнь 2019-12-21T08:00:01+02:00
Українські Новини
Глобальное потепление: директор Укргидрометцентра рассказал, когда выпадет снег

Глобальное потепление: директор Укргидрометцентра рассказал, когда выпадет снег

Валерия Драгомирова
Новый год-2020, погода зимой, погода в декабре, Морозы, Снег
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

До Нового года остается 10 дней, а снега все нет. Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. Результат такой погоды - глобальное потепление. Об этом "BBC Украина" заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый", - говорит Кульбида.

"Теплый декабрь - прямое следствие тех процессов, которые начались где-то в 1980-х годах. До этого изменения были минимальными, затем - ускорились".

По его словам, на снег в Новогоднюю ночь киевляне все же могут рассчитывать, но надеяться на "зимнюю сказку" точно не стоит.

"Мы ожидаем, что снег все же выпадет 29-30 декабря. Никаких снегопадов - будет небольшой снег, от двух до пяти сантиметров. В Киеве и в большинстве регионов Украины, кроме южных и восточных, он продержится до первой декады января".

Затем, говорит директор Гидрометцентра, снег снова сойдет. Температурный режим, по прогнозам синоптиков, будет этому способствовать.

Но если причина необычно теплого ноября в глобальном потеплении, почему же в прошлом году все было иначе, и зима пришла в Украину уже в ноябре?

"Год в год, конечно, не приходится: с любого общего правила бывают исключения. Но то, что осень у нас продолжается зимой - это уже стало нормой, и удивляться тут нечему", - говорит Николай Кульбида.


Как сообщали Українські Новини, в Украину идут проливные дожди

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

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