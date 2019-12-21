Глобальное потепление: директор Укргидрометцентра рассказал, когда выпадет снег

До Нового года остается 10 дней, а снега все нет. Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. Результат такой погоды - глобальное потепление. Об этом "BBC Украина" заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый", - говорит Кульбида.

"Теплый декабрь - прямое следствие тех процессов, которые начались где-то в 1980-х годах. До этого изменения были минимальными, затем - ускорились".

По его словам, на снег в Новогоднюю ночь киевляне все же могут рассчитывать, но надеяться на "зимнюю сказку" точно не стоит.

"Мы ожидаем, что снег все же выпадет 29-30 декабря. Никаких снегопадов - будет небольшой снег, от двух до пяти сантиметров. В Киеве и в большинстве регионов Украины, кроме южных и восточных, он продержится до первой декады января".

Затем, говорит директор Гидрометцентра, снег снова сойдет. Температурный режим, по прогнозам синоптиков, будет этому способствовать.

Но если причина необычно теплого ноября в глобальном потеплении, почему же в прошлом году все было иначе, и зима пришла в Украину уже в ноябре?

"Год в год, конечно, не приходится: с любого общего правила бывают исключения. Но то, что осень у нас продолжается зимой - это уже стало нормой, и удивляться тут нечему", - говорит Николай Кульбида.



Как сообщали Українські Новини, в Украину идут проливные дожди.



Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.