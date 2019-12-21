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21 декабря 2019, суббота, 21:00 6
Общество 2019-12-21T21:00:02+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло не отступит, но придут сильные ветры и мокрый снег: прогноз погоды на воскресенье

Аномальное тепло не отступит, но придут сильные ветры и мокрый снег: прогноз погоды на воскресенье

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

22 декабря в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, преимущественно дождевая погода, ветер южный, 7-14 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах ночью сильный дождь и мокрый снег, днем небольшие дожди, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов. На высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с.

В Моршине дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму облачно, местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+16 градусов.

В Ялте местами небольшой дождь. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

Ранее директор "Укргидрометцентра" Кульбида рассказал, что изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый.

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