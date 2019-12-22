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22 декабря 2019, воскресенье, 06:00 133 Карта
Жизнь 2019-12-22T07:45:02+02:00
Українські Новини
В День зимнего солнцестояния будет тепло, а перед Новым годом может пойти снег: прогноз погоды

В День зимнего солнцестояния будет тепло, а перед Новым годом может пойти снег: прогноз погоды

Ярина Вацяк
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В День зимнего солнцестояния, 22 декабря, в Украине будет тепло, в течение дня +8..+12 градусов, на юге до +14 градусов тепла. Похолодание, снег и гололедица прогнозируются в Украине перед Новым годом, с 27-28 декабря, в то время, как на Новый год прогнозируют небольшой мороз.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице синоптик Наталка Диденко.

"Несмотря на пасмурную погоду с небольшими дождями, туманами и моросью, можно начинать разучивать новые или вспоминать старые веснянки. Потому что Солнце начнет постепенно поворачивать на лето. Ветер юго-западный, веселый, весенний, до сильного. Не задерживайтесь с подружкой под старым ветвистым деревом, пойдите лучше в ближайшее кафе", - посоветовала она.

В воскресенье почти по всей территории Украины будет влажно, местами дождь или туман, поэтому дышать людям с бронхолегочными недугами будет некомфортно, отмечает синоптик.

В Киеве в воскресенье прогнозируется дождь и ветер, однако будет тепло. Температура воздуха поднимется до +8..+10 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается с 27-28 декабря. Возможны даже снег и "минусы", и сразу гололедица. Поэтому пока можно побегать по сухому, не спотыкаясь, за праздничными подарками", - написала Диденко.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Прогноз погоды на 22 декабря. карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 22 декабря. карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, после рекордного потепления в Украину идет похолодание.

Ранее директор Укргидрометцентра рассказал, что снег выпадет перед Новым годом.

Тем временем, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

 

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