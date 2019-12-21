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21 декабря 2019, суббота, 18:42 3196
Верховная Рада и партии 2019-12-21T19:22:26+02:00
Українські Новини
Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал Jaguar за 63 тыс. долларов в зале Рады

Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал Jaguar за 63 тыс. долларов в зале Рады

Ярина Вацяк
Jaguar, Jaguar F-Pace, СМС, Депутаты, Слуга народа, Александр Кабанов
Александр Кабанов. Фото: TK Media
Александр Кабанов. Фото: TK Media

После того, как депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Галина Третьякова попалась на интимной переписке в зале парламента, очередного "слугу народа" Александра Кабанова в рабочее время в сессионном зале сфотографировали за выбором нового элитного автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации за 63 тысячи долларов.

Депутат несколько недель вел переписку о покупке авто и просматривал страницы с предложением в интернете, его за этим занятием зафиксировал журналист издания TK Media.

Депутат предлагал своей жене купить новый автомобиль Jaguar F-Pace за 63 тысячи долларов.

"Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", — написал он.

После этого супруга нардепа начала искать данную модель в интернете. "Такая?" — спрашивает супруга Кабанова и присылает ссылку на модель автомобиля.

"Это спортивная. А там престиж-комплектация. Пневмоподъемника нет только, все остальное есть", — отвечает депутат.

Параллельно нардеп оптравил такое же сообщение контакту, подписанному как "Берд Страховая".

В течении двух пленарных недель народный депутат неоднократно заходил на сайты продажи автомобилей и смотрел интересующее его авто.

В разных цветовых вариантах.

Для того чтобы приобрести автомобиль в рассрочку, народному депутату нужна была справка о доходах. Однако аппарат Верховной Рады не спешил ее выдавать, из-за чего Кабанов сорвался на свою помощницу — Анну Троицкую.

После депутат посетовал супруге на свою помощницу. Народный депутат назвал ее "тупой ленивой су*ой", которая "не может взять дубликат справки о ЗП" и добавил, что у него "опускаются руки".

Узнав о проблемах с получением справки о доходах, собеседник Кабанова заявил, что сделал бы ему ложную справку о доходах, если бы тот не был публичным лицом. В ответ нардеп предложил сделать такую справку своей супруге, назвав ее декретный отпуск работой на ауторсе.

Спустя неделю "Берд Страховая" отчитался о положительном решении по рассрочке для народного депутата.

Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился за свой скандал, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час. После чего журналисты обнародованы другие переписки Яременко с девушками. 

Также была опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук.

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