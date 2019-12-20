подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 декабря 2019, пятница, 21:15 201
Общество 2019-12-20T22:00:02+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной

Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной

Ярина Вацяк
График работы, Выходные на праздники, Выходные 2019, выходные на Рожденство, рабочая суббота, Выходные
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Впереди украинцев ожидают новогодние и рождественские праздники, которые уже начались с Дня Святого Николая, и продолжаться на следующей недели. В связи с этим ожидаются и длинные выходные, которые нужно отработать.

Так, завтра, 21 декабря, Кабинет министров рекомендовал сделать рабочую субботу, вместо предновогоднего понедельника, 30 декабря, когда рекомендуется учреждениям установить для сотрудников выходной.

Но уже на следующей недели украинцев ждет выходной посреди недели. В среду, 25 декабря, рекомендуется установить выходной в связи с празднованием католического Рождества.

Такие изменения Кабмин предлагал внести для рационального планирования рабочего времени.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 21 декабря, погода в Киеве будет облачной с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов, а по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.

Тем временем, уже 23 декабря у школьников могут начаться зимние каникулы.

Больше новостей о: График работы Выходные на праздники Выходные 2019 выходные на Рожденство рабочая суббота Выходные

Архив
Новости
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину 21:57
Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами 21:43
Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук 21:40
Шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже 21:17
Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной 21:15
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok