Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной

Впереди украинцев ожидают новогодние и рождественские праздники, которые уже начались с Дня Святого Николая, и продолжаться на следующей недели. В связи с этим ожидаются и длинные выходные, которые нужно отработать.

Так, завтра, 21 декабря, Кабинет министров рекомендовал сделать рабочую субботу, вместо предновогоднего понедельника, 30 декабря, когда рекомендуется учреждениям установить для сотрудников выходной.

Но уже на следующей недели украинцев ждет выходной посреди недели. В среду, 25 декабря, рекомендуется установить выходной в связи с празднованием католического Рождества.

Такие изменения Кабмин предлагал внести для рационального планирования рабочего времени.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 21 декабря, погода в Киеве будет облачной с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов, а по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.

Тем временем, уже 23 декабря у школьников могут начаться зимние каникулы.