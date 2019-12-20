В субботу в Украине пройдут дожди, температура от -6 до +14

В субботу, 21 декабря, погода в Киеве будет облачной с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце днем местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Донецкой области ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 21 и 22 декабря, погода будет теплой, а с воскресенья пойдут дожди.

Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.