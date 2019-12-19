Мороз и снег ожидают после Нового года: прогноз погоды на месяц

Сегодня, 19 декабря, православные христиане празднуют День Святого Николая, а в Киеве в этот день прогноз погоды обещает снижение температуры воздуха. Максимальная температура днем +6, +7 градусов. Осадки не прогнозируются. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко. "Если вы увидите импозантного старшего мужчины в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, это будет Николай, ибо пока в кожухе и теплых сапогах старенькому будет некомфортно. Температура еще остается достаточно высокой", - написала она. По ее прогнозу, на юге и западе Украины в течение дня +8..+13 градусов, однако на остальной территории прогнозируется немного свежее воздух, +5 .. + 9 градусов. Осадков 19-го декабря в Украине не прогнозируется. Ветер ожидается юго-восточным, умеренным, а на Востоке - северо-восточным, порывистым, до сильного. Прогноз погоды на 19 декабря. Карта: Укргидрометцентр В пятницу, 20 декабря, похолодает еще на 2-4 градуса, однако уже 21 декабря температура воздуха вновь повысится. По предварительному прогнозу погоды на месяц от Gismeteo, уже с субботы, 21 декабря, Украину накроют дожди, которые продлятся до Нового года. Морозы и снег прогнозируются уже в январе. Так, снижение температуры до -5 градусов днем в Киеве прогнозируется 9 января. А снег, вероятно, пойдет 11 января. Как сообщали Українські Новини, в Украину идут проливные дожди и аномальное тепло. По предварительным прогнозам на всю зиму синоптик ранее спрогнозировал морозы до -23 с рекордными снегопадами.