подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Мороз и снег ожидают после Нового года: прогноз погоды на месяц
19 декабря 2019, четверг, 06:01 74 Карта
Жизнь 2019-12-19T08:45:02+02:00
Українські Новини
Мороз и снег ожидают после Нового года: прогноз погоды на месяц

Мороз и снег ожидают после Нового года: прогноз погоды на месяц

Ярина Вацяк
долгосрочный прогноз погоды, погода на Рождество, погода в Украине, Прогноз погоды, погода на мецяц, погода на Новый год
День Святого Николая. Фото: pixabay.com
День Святого Николая. Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 декабря, православные христиане празднуют День Святого Николая, а в Киеве в этот день прогноз погоды обещает снижение температуры воздуха. Максимальная температура днем ​​+6, +7 градусов. Осадки не прогнозируются.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Если вы увидите импозантного старшего мужчины в темных очках, с большой сумкой, в шортах и ​​футболке, это будет Николай, ибо пока в кожухе и теплых сапогах старенькому будет некомфортно. Температура еще остается достаточно высокой", - написала она.

По ее прогнозу, на юге и западе Украины в течение дня +8..+13 градусов, однако на остальной территории прогнозируется немного свежее воздух, +5 .. + 9 градусов.

Осадков 19-го декабря в Украине не прогнозируется.

Ветер ожидается юго-восточным, умеренным, а на Востоке - северо-восточным, порывистым, до сильного.

Прогноз погоды на 19 декабря. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 19 декабря. Карта: Укргидрометцентр

В пятницу, 20 декабря, похолодает еще на 2-4 градуса, однако уже 21 декабря температура воздуха вновь повысится.

По предварительному прогнозу погоды на месяц от Gismeteo, уже с субботы, 21 декабря, Украину накроют дожди, которые продлятся до Нового года.

Морозы и снег прогнозируются уже в январе. Так, снижение температуры до -5 градусов днем ​​в Киеве прогнозируется 9 января. А снег, вероятно, пойдет 11 января.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут проливные дожди и аномальное тепло.

По предварительным прогнозам на всю зиму синоптик ранее спрогнозировал морозы до -23 с рекордными снегопадами.

Больше новостей о: долгосрочный прогноз погоды погода на Рождество погода в Украине Прогноз погоды погода на мецяц погода на Новый год

Архив
Новости
ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи 08:46
Сутки в зоне ООС: погиб мирный житель, один военный ранен 08:23
В Днипре устроили массовую потасовку возле "Макдональдса", а в одесской школе нашли снаряд 08:22 Новости из регионов
Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским 07:38
Пашинского выпустили из тюрьмы, в РФ - только по загранпаспорту 07:00 Новости дня
больше новостей
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста 09:50
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
В деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз 12:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok