Доллар и евро упали до рекордного минимума: курс валют на пятницу

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3054,4278 100 долларов США 2337,4052 100 швейцарских франков 2384,1576 1000 иен 213,4637 10 российских рублей 3,7382 100 евро 2598,4934

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался.

Также аналитики говорят, что вложение денег в валюту всегда сопровождается риском, но в то же время почти все прогнозируют обвал курса гривны.