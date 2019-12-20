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20 декабря 2019, пятница, 06:00 244
Финансы 2019-12-20T08:00:02+02:00
Українські Новини
Доллар и евро упали до рекордного минимума: курс валют на пятницу

Доллар и евро упали до рекордного минимума: курс валют на пятницу

Таня Войтюк
Курс валют, Гривна, Доллар, Евро, НБУ
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

В то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 декабря, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 декабря, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3054,4278
100 долларов США 2337,4052
100 швейцарских франков 2384,1576
1000 иен 213,4637
10 российских рублей 3,7382
100 евро 2598,4934

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался.

Также аналитики говорят, что вложение денег в валюту всегда сопровождается риском, но в то же время почти все прогнозируют обвал курса гривны.

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