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20 декабря 2019, пятница, 13:03 399
Финансы 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
Доллар всего за час значительно упал в цене: официальный курс валют на пятницу

Доллар всего за час значительно упал в цене: официальный курс валют на пятницу

Таня Войтюк
Курс валют, Доллар, Евро, НБУ
Деньги. Доллар. Фото: pexel
Деньги. Доллар. Фото: pexel

В то время как гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,74 коп. до 23,1167 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,30 коп. до 25,6388 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,57 коп. до 26,0708 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,1167 23,4094 25,6388 26,0708 3,39 3,81
Максимальный 23,2400 23,9000 25,8200 26,5000 3,65 5,00
Минимальный 22,7500 23,3000 25,0000 25,9200 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался

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