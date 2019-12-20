Доллар всего за час значительно упал в цене: официальный курс валют на пятницу

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,30 коп. до 25,6388 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,57 коп. до 26,0708 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,1167 23,4094 25,6388 26,0708 3,39 3,81 Максимальный 23,2400 23,9000 25,8200 26,5000 3,65 5,00 Минимальный 22,7500 23,3000 25,0000 25,9200 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался