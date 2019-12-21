НБУ на вихідні зміцнив гривню ще більше: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-22 грудня, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 грудня, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3040,4271 100 доларів США 2332,5284 100 швейцарських франків 2378,3945 1000 єн 213,3713 10 російських рублів 3,7376 100 євро 2588,4068

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Крім того, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,74 коп. до 23,1167 UAH/USD.

Також Национальный банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют в той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні.