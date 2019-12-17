Пряные сладости на Новый год: как приготовить медовый торт - елочку к праздничному столу

До Нового года осталось меньше двух недель, и хоть погода пока что не радует украинцев пушистым снегом и предновогодними морозами, зимнее настроение легко можно сделать с помощью пряного медового торта-елочки. Торты любой формы и размера на медовых коржах стали абсолютным трендом 2019 года, благодаря своему простому рецепту, свободному декору и насыщенному пряному вкусу. Такой торт всегда станет украшением стола, а приготовить его будет быстро и просто.

Нам потребуется:

мука — 200 г (просеять)

масло — 60 г

сахар — 30 г,

мед — 60 г

1 яйцо

сода — 6 г

лимонный сок — 6 г

В сотейнике соединяем масло, мед, сахар и ставим на водяную баню. Ждем, пока масло растает, а сахар с медом растворятся. Добавляем соду и лимонную кислоту, размешиваем. Смесь начинает увеличиваться в объеме, продолжаем помешивать (минуту-другую). В результате объем увеличится примерно в 2-2.5 раза. Затем добавляем яйцо и быстро перемешиваем до однородности.

Добавляем муку и перемешиваем. Размешать все нужно до гладкого однородного теста. Готовое тесто гладкое, почти не липнет к рукам - иногда оно может казаться жидковатым, однако больше муки добавлять не надо - после того, как тесто полежит в холоде некоторое время, оно обретет плотность. Его нужно завернуть в пленку и убрать в холодильник как минимум на час.

Крем:

Для крема нам потребуется творожный сыр (400 г), сахарная пудра (30-40 г (по вкусу)), сливки 33-38% (40 г) и белый шоколад (70 г). Творожный сыр достаем из холодильника заранее: нам он нужен будет комнатной температуры.

В миске смешиваем сливки и шоколад и растапливаем их на водяной бане до полного растворения, затем перемешиваем до объединения. Следите, чтобы вода не попадала в ёмкость с шоколадом! После того, как сливки с шоколадом объединятся, снимаем с водяной бани и даем им немного остыть. В миксере на низких оборотах смешиваем сыр с сахарной пудрой, продолжая потихоньку мешать, тонкой струей вливаем шоколад. Мешаем до полного объединения, в конце можно увеличить скорость. Крем готов, оставляем его в стороне.

Торт-елочка

Выпекание:

Тесто из холодильника делим на 3 части, каждую раскатываем тоненьким слоем и с помощью бумажного трафарета вырезаем форму - звезды, елочки или цифры. Убираем бумагу и все лишнее, накалываем корж вилкой и отправляем в разогретую до 175-180C духовку. Как только корж стал золотистым, достаем, но ни в коем случае не снимаем его с бумаги. Оставляем на ровной поверхности до ПОЛНОГО остывания.

Торт-елочка. Фото: pinterest

Сборка торта:

Когда все коржи остыли, начинаем собирать торт. Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой-трубочкой (диаметр выходного отверстия — 10-12 мм) и отсаживаем крем по всей площади коржа. Между "шишечками" крема как раз получится небольшое расстояние и туда можно положить, скажем, по ягодке — свежие или уваренные с сахаром и остуженные. Когда полностью покрыли торт кремом, кладем на него второй корж и снова отсаживаем крем.

Торт-елочка. Фото: pinterest

Декор:

Для декора подобного торта можно использовать абсолютно все, что придет в голову кондитеру - начиная от печенья и заканчивая живыми цветами. Здесь ваша фантазия может развернуться на полную.