Створюємо святкову атмосферу: кращі плейлисти новорічної музики 2019

У четвер, 19 грудня, українці вже почали відзначати новорічні свята, в більшості міст відкрили головні ялинки-на площах. На вулицях і торгових центрах вже у всю панує атмосфера свята з декораціями і різдвяною музикою.

Раніше Українські Новини писали про те, що хіти, які постійно повторюються можуть викликати роздратування у людей, щоб цього уникнути, краще слухати класику або постійно змінювати списки відтворення.

Новорічна музика може створити чудовий настрій, де б ви не знаходилися: на роботі, вдома або в машині. Щоб створити атмосферу свята, ми зібрали для вас відмінні плейлисти нової новорічної музики, щоб слухати, проводжаючи 2019 рік.

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Раніше Українські Новини зібрали плейлисти спокійною музика для зимового настрою, яка чудово підійде як для вечері, так і просто для фону, а також про те, як приготувати медовий торт - ялинку до святкового столу.

Тим часом, 40% українців поставлять вдома живу новорічну ялинку, 38% - штучну, 11% обмежаться новорічною композицією, а ще 11% не будуть прикрашати будинок ні ялинкою, ні композицією.