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  • Створюємо святкову атмосферу: кращі плейлисти новорічної музики 2019
20 грудня 2019, пʼятниця, 19:01 7
Lifestyle 2019-12-20T19:25:32+02:00
Українські Новини
Створюємо святкову атмосферу: кращі плейлисти новорічної музики 2019

Створюємо святкову атмосферу: кращі плейлисти новорічної музики 2019

Ярина Вацяк
Новий рік, Різдво, Атмосфера, музика для зими, новорічна музика

У четвер, 19 грудня, українці вже почали відзначати новорічні свята, в більшості міст відкрили головні ялинки-на площах. На вулицях і торгових центрах вже у всю панує атмосфера свята з декораціями і різдвяною музикою.

Раніше Українські Новини писали про те, що хіти, які постійно повторюються можуть викликати роздратування у людей, щоб цього уникнути, краще слухати класику або постійно змінювати списки відтворення.

Новорічна музика може створити чудовий настрій, де б ви не знаходилися: на роботі, вдома або в машині. Щоб створити атмосферу свята, ми зібрали для вас відмінні плейлисти нової новорічної музики, щоб слухати, проводжаючи 2019 рік.

Раніше Українські Новини зібрали плейлисти спокійною музика для зимового настрою, яка чудово підійде як для вечері, так і просто для фону, а також про те, як приготувати медовий торт - ялинку до святкового столу.

Тим часом, 40% українців поставлять вдома живу новорічну ялинку, 38% - штучну, 11% обмежаться новорічною композицією, а ще 11% не будуть прикрашати будинок ні ялинкою, ні композицією.

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