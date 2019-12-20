Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець.

"Браслет зняли", - сказав він.

Рішення було прийнято в п'ятницю.

При цьому, як повідомила Українським Новинам спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, суд частково задовольнив клопотання САП про продовження Гладковскому зобов'язань.

Скасовано носіння браслета, але продовжено заборону на виїзд за кордон, залишати Київ і Київську область без дозволу і заборона на спілкування зі свідками у справі.

Олега Гладковського затримало НАБУ 17 жовтня, а НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень.

Тим часом Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

Раніше Гладковскому вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.