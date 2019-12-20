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20 декабря 2019, пятница, 15:35 1778
Судебная власть 2019-12-20T16:15:18+02:00
Українські Новини
Сытник хочет обжаловать штраф за отдых в Ровенской области

Сытник хочет обжаловать штраф за отдых в Ровенской области

Ярина Вацяк
Коррупция, НАБУ, судебный иск, Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которого внесли в реестр коррупционеров, намерен обжаловать решение Апелляционного суда Ривненской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, признавший его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил Артем Сытник.

"Еще нет полного текста решения. В любом случае есть несколько вариантов дальнейшего обжалования", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Тем временем, депутаты нескольких фракций Верховной Рады требуют увольнения директора НАБУ Сытника, признанного судом виновным в совершении коррупционных действий.

В свою очередь Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области. По словам Сытника, информация о том, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности.

Больше новостей о: Коррупция НАБУ судебный иск Артем Сытник

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