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18 декабря 2019, среда, 15:23 1571
Верховная Рада и партии 2019-12-18T15:24:07+02:00
Українські Новини
В парламенте требуют уволить Сытника, - СМИ

В парламенте требуют уволить Сытника, - СМИ

Таня Войтюк
Рада, НАБУ, Слуга народа, Артем Сытник

Депутаты нескольких фракций Верховной Рады требуют увольнения директора НАБУ Сытника, признанного судом виновным в совершении коррупционных действий.

Депутаты нескольких фракций Верховной Рады требуют отставки директора НАБУ Артема Сытника, признанного решениями судов виновным в коррупции, а именно элитном отдыхе на охотничьей базе, за который неоднократно платило другое лицо.

Так сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал Сытника уйти в отставку, а если он этого не сделает - это, по мнению депутата, должна инициировать Верховная Рада и Президент. "У казаков были хорошие традиции - за коррупцию там секли. Сегодня в Украине появился еще один официальный коррупционер. Это была бы не новость, если бы это не был директор Национального антикоррупционного бюро Украины. Господин Артем Сытник признан виновным судом, апелляционной инстанцией, коррупционером, получил за это административный приговор за то, что получал подарки, отдых и развлечения бесплатно. К сожалению, господин Сытник вместо борьбы с коррупцией получает сытую жизнь, и по еще советским традициям - "с чем борешься, то и имеешь", - заявил Гончаренко. - Я думаю, что господин Сытник должен уйти со своего поста немедленно. Если у него есть честь и достоинство, он должен это сделать сам, по собственному желанию. Если их нет, то должно вмешаться государство, Верховная Рада и Президент Украины, и уволить Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины", сообщает "БигМир".

Также 16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал обращение к антикоррупционному комитету об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупционных действиях. Депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что "Впервые в стране возникла коллизия, когда директор Национального антикоррупционного бюро по решению суда признан коррупционером. Решение опубликовано, вступило в силу, и комитет по правоохранительной деятельности не может оставаться в стороне и обязан отреагировать - или направить обращение к господину Сытнику с предложением добровольно уйти в отставку, или предложить парламенту проголосовать постановление об обращении об отставке".

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Речь идет об элитном отдыхе Артема Сытника на охотничьей базе в Ровенской области, за который неоднократно платили другие лица. Согласно Положению о Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, данные в этот реестр по Сытнику должны быть внесены в течение 3-х рабочих дней, то есть крайний срок такого внесения истекает сегодня, 18 декабря.

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