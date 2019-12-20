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20 грудня 2019, пʼятниця, 15:35 13
Судова влада 2019-12-20T17:30:02+02:00
Українські Новини
Ситник хоче оскаржити штраф за відпочинок в Рівненській області

Ситник хоче оскаржити штраф за відпочинок в Рівненській області

Ярина Вацяк
НАБУ, Корупція, Суд, Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, якого внесли до реєстру корупціонерів, має намір оскаржити рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив чинним рішення Сарненського суду області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив Артем Ситник.

"Ще немає повного тексту рішення. У будь-якому випадку є кілька варіантів подальшого оскарження", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, апеляційний суд Рівненської області залишив чинним рішення Сарненського суду області, який визнав директора Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Тим часом, депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають звільнення директора НАБУ Ситника, визнаного судом винним у вчиненні корупційних дій.

У свою чергу Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області. За словами Ситника, інформація про те, що він не заплатив за проживання, не відповідає дійсності.

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