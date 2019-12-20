В следующем году FlixBus запустит рейсы из Украины в страны Балтии

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

"Наиболее популярные направления – это Варшава - Киев, Киев - Краков, Львов - Краков, Киев - Будапешт, Киев - Берлин. Мы бы хотели увеличить частоту этих рейсов, запустить рейсы из большего количества украинских городов в европейские города, которые являются крупными пересадочными узлами FlixBus - мы называем их своими хабами – а также запустить новые маршруты в Южную Европу и страны Балтии", - сказал он.

При этом пока компания не рассматривает запуск отдельных от международных перевозок внутренних рейсов в Украине.

"Мы не разделяем международные и внутренние перевозки, а планируем совмещать их. Скажем, если автобус едет из Одессы в западную Европу через Львов, то кого-то интересует международный маршрут, а другой пассажир может воспользоваться той частью этого рейса, которая проходит по Украине", - подчеркнул Леман.

Как сообщали Українськi Новини, директор FlixBus в Украине заявил, что украинцы недооценивают свои дороги.

Напомним, BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине.