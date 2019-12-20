В следующем году FlixBus запустит рейсы из Украины в страны Балтии

Транспортная компания FlixBus (Германия), которая совместно с Gunsel осуществляет перевозки из Киева в Польшу и Чехию, намерена запустить автобусные пассажирские рейсы из Украины в страны Балтии в 2020 году. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман. "Наиболее популярные направления – это Варшава - Киев, Киев - Краков, Львов - Краков, Киев - Будапешт, Киев - Берлин. Мы бы хотели увеличить частоту этих рейсов, запустить рейсы из большего количества украинских городов в европейские города, которые являются крупными пересадочными узлами FlixBus - мы называем их своими хабами – а также запустить новые маршруты в Южную Европу и страны Балтии", - сказал он. При этом пока компания не рассматривает запуск отдельных от международных перевозок внутренних рейсов в Украине. "Мы не разделяем международные и внутренние перевозки, а планируем совмещать их. Скажем, если автобус едет из Одессы в западную Европу через Львов, то кого-то интересует международный маршрут, а другой пассажир может воспользоваться той частью этого рейса, которая проходит по Украине", - подчеркнул Леман. Как сообщали Українськi Новини, директор FlixBus в Украине заявил, что украинцы недооценивают свои дороги. Напомним, BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине.