Торжества в новогодний сезон: какие мероприятия ожидаются в Киеве в последний период декабря

Каждый ребенок с нетерпением ожидает середину декабря, потому что именно тогда начинается отчет до Нового года и старт сезона волшебства, подарков под подушкой и ожидания чудес. Киевская городская государственная администрация огласила список подготовленных мероприятий в столице в период с 19 по 22 декабря.

День святого Николая - это прежде всего традиция зажигания Новогодней елки, которая пройдет на Контрактовой и Софийской площади 19 декабря.

Также на День святого Николая в Киеве пройдет торжественный марш волонтеров - помощников Святого Николая по адресу: ул. Хрещатик, 36 - Майдан Незалежности - фуникулер-улица Петра Сагайдачного-Контрактовая площадь;

Кроме того, с 19 декабря в Киеве стартует культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка", который продлится до 12 января, по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5

Все жители и гости Киева приглашены на Софийскую площадь с 14 декабря по 13 января увидеть волшебный мир приключений Щелкунчика, сфотографироваться с любимыми героями сказки среди ярких огней и украшений, и увидеть украинскую интерпретацию известной истории.

На Контрактовой площади с 14 декабря по 19 января также пройдет Рождественская ярмарка, народные гуляния, стрит-арт каток, резиденция Святого Николая, колоритные арт-объекты в опишнянской стиле.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве откроют шесть бесплатных катков.

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