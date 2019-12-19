Новий рік вже близько: головну новорічну ялинку України запалили на Софійській площі

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі. На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казковий містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічний традиційний український містечко.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая.

Раніше було опубліковано святкове відео, як Докиїв повним ходом готується зустрічати Новий рік.

Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.