підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 22:05 4
Суспільство 2019-12-19T23:30:02+02:00
Українські Новини
Новий рік вже близько: головну новорічну ялинку України запалили на Софійській площі

Новий рік вже близько: головну новорічну ялинку України запалили на Софійській площі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

Сьогодні, 19 грудня, в День святого Миколая, у Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України. Відкриття та запалення новорічної ялинки супроводжувалося святковими феєрверками, а подивитися на свято прийшли тисячі людей. Повну програму святкування можна переглянути за посиланням.

Кияни та гості столиці засипали соцмережі фотографіями барвистою новорічної ялинки.

Елка на Контрактовой площади. Фото: valentina_yelinska83
Елка на Контрактовой площади. Фото: john_landscaper
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Главная елка Украины. Фото: juliniakovalchuk •
Главная елка Украины. Фото: mania1305
Главная елка страны. Фото: yuriidiudin
Главная елка Украины. Фото: yano4ka.korobkova
Главная елка Украины. Фото: zagornyakroman
Главная елка Украины. Фото: Folk Ukraine

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі. На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казковий містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічний традиційний український містечко.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая.

Раніше було опубліковано святкове відео, як Докиїв повним ходом готується зустрічати Новий рік.

Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.
Архів
Новини
Аномальне тепло змінить похолодання: прогноз синоптиків на п'ятницю 23:25
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
Частину Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику 22:35
Рада знову направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу 22:10
Головна ялинка України. Фото: mania1305
Новий рік вже близько: головну новорічну ялинку України запалили на Софійській площі 22:05
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
Депутат заявив, що Пінчук підписував обов'язок служити КДБ: у Фонді Пінчука спростували 13:53
Фінансовий комітет ВР сфальсифікував результати голосування за чергову версію законопроекту про легалізацію азартних ігор, - ЗМІ 14:00
більше новин
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok