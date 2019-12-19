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19 декабря 2019, четверг, 13:54 272 Инфографика
Политика 2019-12-19T14:45:01+02:00
Українські Новини
Украинцы ненавидят Путина, любят Лукашенко и разделены насчет Трампа, - соцопрос

Украинцы ненавидят Путина, любят Лукашенко и разделены насчет Трампа, - соцопрос

Виолетта Чайковская
Опрос, Соцопрос, Социологическая группа
Зеленский. Трамп. Путин. Фото: коллаж Українські Новини
Зеленский. Трамп. Путин. Фото: коллаж Українські Новини

Больше всего респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", негативно относятся к Президенту России Владимиру Путину (72%) и Президенту США Дональду Трампу (37%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в четверг, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как они относятся к 6 мировым лидерам.

Наиболее негативные оценки получил Путин.

К нему совсем плохо относятся 61% опрошенных, скорее плохо - 11%, в то время как полностью хорошо 6%, а скорее хорошо 10%.

При этом на Востоке у Путина рейтинг в 10 раз выше, а на Юге - в 5, чем на Западе (40% и 25% против 4%).

Больше всего сторонников Путина среди избирателей "Оппозиционной платформы - За життя" - 62%, остальных партий - от 1% ("Европейская солидарность") до 13% ("Слуга народа").

скриншот исследования на сайте скриншот исследования на сайте "Рейтинга"

Вторым по негативному отношению оказался Трамп, хотя общее количество тех, кто относится к нему положительно больше тех, кто отрицательно.

В целом, уровень поддержки и порицания Трампа примерно одинаковый среди опрошенных.

В частности, 29% относятся к нему скорее позитивно, 11% - совершенно позитивно, в то время как 21% - совсем негативно и 16% - скорее негативно.

Наиболее хорошо к нему относятся на Западе (50%), хуже на Востоке (40%) и еще хуже на Юге и в Центре (34-35%).

Меньше всего его сторонников среди избирателей "Оппозиционной платформы" - 30%, в остальных партиях - 42-44%.

скриншот исследования на сайте скриншот исследования на сайте "Рейтинга"

Наиболее позитивно респонденты оценили канцлера Германии Ангелу Меркель: 69% относятся к ней хорошо и только 15% плохо.

Наиболее приближенный результат у Президента Беларуси Александра Лукашенко: положительное отношение 65% опрошенных, но отрицательное 20%.

Его поклонников больше всего среди избирателей "Оппозиционной платформы" - 90%, в меньшей степени - "Слуги народа" (72%), а меньше всего - среди избирателей "Европейской солидарности" (37%).

Его больше любят на Юге и Востоке (72-81%), чем на Западе и в Центре (57%-60%).

скриншот исследования на сайте скриншот исследования на сайте "Рейтинга"

Меньше всего негативных оценок получил Президент Польши Анджей Дуда (12%), однако хорошо к нему относятся только половина опрошенных (51%).

Президент Франции Эммануэль Макрон получил 52% позитивных оценок и 21% негативных.

Опрос проводился 13-17 декабря среди 2 500 совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский готов еще 100 раз пожать руку Путину. В то же время делегация Зеленского пошутила над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки".

На встрече в сентябре Зеленский и Трамп обменялись шутками. В то же время сегодня нижней палатой Конгресса США был одобрен импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским.

В октябре Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко.

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