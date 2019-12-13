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13 декабря 2019, пятница, 00:12 43
Политика 2019-12-13T00:23:23+02:00
Українські Новини
Зеленский готов еще 100 раз пожать руку Путину

Зеленский готов еще 100 раз пожать руку Путину

Виолетта Чайковская
Переговоры по Донбассу, Крым, нормандский формат, нормандская четверка, Нормандская встреча, Минские соглашения, Минские договоренности, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Зеленский, Путин
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля

После того, как Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину на встрече "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции) в Париже 9 декабря он заявил, что готов еще 10 раз пожать руку Президенту РФ за возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и 100 раз - за возвращение аннексированного Крыма.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передают Українськi Новини.

"Да (подал руку). А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а главное - не просто на словах, а решать вопросы?..  Когда у меня был первый звонок к Президенту РФ у меня была одна задача - вернуть наших пленных моряков. Меня спрашивали, буду ли я с ним здороваться. А как иначе? Позвонить и сказать: "Эй, возвращай моряков!"? Если мы хотим прекратить войну, а мы действительно очень сильно этого хотим, то мы должны разговаривать. Скажу откровенно, если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, то можно и 100 раз пожать. Готов на все такие вещи ради результата", - сказал он.

Зеленский прокомментировал собственные слова до встречи лидеров "нормандского формата" о том, что ожидает на ней посмотреть в глаза Путину и увидеть степень его готовности и желания разрешить конфликт на Донбассе.

"Мы в течение 8 часов смотрели друг другу в глаза... Это непростой человек, но я понял много чего из этой первой встречи. Обо всем я не буду говорить, если можно. Это будет моя тактика на следующую встречу. Я точно понял, что у нас начался диалог и мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет", - сказал он.

Говоря о том, что не удалось украинской стороне на "нормандском саммите" Зеленский ответил, что по вопросу передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе у него с Путиным разные взгляды, но они начали диалог и договорились продолжить его на следующей встрече через 4 месяца.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать: мы должны менять ("минские договоренности")... Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять. Потому что я не раз говорил, что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция, и это окончательное решение", - заявил он.

Комментируя слова Путина о том, что при передаче контроля над границей до выборов может сложиться аналогичная бойне в Сребренице ситуация Зеленский подчеркнул, что никакой резни быть не может, потому что для его власти главное - человеческая жизнь.

Зеленский также заявил, что "план Б" или так называемая "Стена" - это одна из пяти, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны стратегий реинтеграции Донбасса, однако наименее вероятная.

"Стена" - это другое государство. Которое мы никогда не признаем. Даже не государство, а что-то другое - местность, где будут только боевики. Для меня это не план "Б", а план "последняя буква". Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план... Для меня лично это не вариант. Но, к сожалению, мы должны понимать, что пять лет ждать, стрелять и терять наших украинцев мы точно не собираемся", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными до конца года по принципу "всех подтвержденных на всех подтвержденных и о разведении сил и средств еще в 3 пунктах на Донбассе до марта 2020 года.

Зеленскому мало результатов от встречи с Путиным, Меркель и Макроном.

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