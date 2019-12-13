Зеленский готов еще 100 раз пожать руку Путину

После того, как Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину на встрече "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции) в Париже 9 декабря он заявил, что готов еще 10 раз пожать руку Президенту РФ за возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и 100 раз - за возвращение аннексированного Крыма.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передают Українськi Новини.

"Да (подал руку). А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а главное - не просто на словах, а решать вопросы?.. Когда у меня был первый звонок к Президенту РФ у меня была одна задача - вернуть наших пленных моряков. Меня спрашивали, буду ли я с ним здороваться. А как иначе? Позвонить и сказать: "Эй, возвращай моряков!"? Если мы хотим прекратить войну, а мы действительно очень сильно этого хотим, то мы должны разговаривать. Скажу откровенно, если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, то можно и 100 раз пожать. Готов на все такие вещи ради результата", - сказал он.

Зеленский прокомментировал собственные слова до встречи лидеров "нормандского формата" о том, что ожидает на ней посмотреть в глаза Путину и увидеть степень его готовности и желания разрешить конфликт на Донбассе.

"Мы в течение 8 часов смотрели друг другу в глаза... Это непростой человек, но я понял много чего из этой первой встречи. Обо всем я не буду говорить, если можно. Это будет моя тактика на следующую встречу. Я точно понял, что у нас начался диалог и мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет", - сказал он.

Говоря о том, что не удалось украинской стороне на "нормандском саммите" Зеленский ответил, что по вопросу передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе у него с Путиным разные взгляды, но они начали диалог и договорились продолжить его на следующей встрече через 4 месяца.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать: мы должны менять ("минские договоренности")... Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять. Потому что я не раз говорил, что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция, и это окончательное решение", - заявил он.

Комментируя слова Путина о том, что при передаче контроля над границей до выборов может сложиться аналогичная бойне в Сребренице ситуация Зеленский подчеркнул, что никакой резни быть не может, потому что для его власти главное - человеческая жизнь.

Зеленский также заявил, что "план Б" или так называемая "Стена" - это одна из пяти, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны стратегий реинтеграции Донбасса, однако наименее вероятная.

"Стена" - это другое государство. Которое мы никогда не признаем. Даже не государство, а что-то другое - местность, где будут только боевики. Для меня это не план "Б", а план "последняя буква". Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план... Для меня лично это не вариант. Но, к сожалению, мы должны понимать, что пять лет ждать, стрелять и терять наших украинцев мы точно не собираемся", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными до конца года по принципу "всех подтвержденных на всех подтвержденных и о разведении сил и средств еще в 3 пунктах на Донбассе до марта 2020 года.

Зеленскому мало результатов от встречи с Путиным, Меркель и Макроном.