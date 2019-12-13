Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки"

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и министр иностранных дел Вадим Пристайко, которые присутствовали в делегации Президента Владимира Зеленского на саммите лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря, не опровергли информацию об участии вооруженного охранника Президента РФ Владимира Путина на встрече.

Соответствующую информацию озвучил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передают Українськi Новини.

"На переговорах четырех Президентов, как член делегации России присутствовал коренастый охранник Путина с пистолетом", - сказал он.

После этих слов ведущая программы обратилась к членам делегации Зеленского с просьбой подтвердить или опровергнуть эту "басню".

Пристайко утвердительно кивнул, улыбаясь.

"Чтобы националист не прорвался", - сказал Аваков.

На ремарку ведущей о том, что это было демонстративным неуважением России министр также улыбаясь кивнул утвердительно.

На вопрос о том, было ли что-то подобное ранее Аваков ответил: "Нет, мы зашли без никакого вооружения".

Один из гостей студии пошутил, что "только у Богдана был пистолет", на что тот возразил, что "мы только острым словом и улыбкой".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пожал руку Путину на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

Тогда "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными до конца года по принципу "всех подтвержденных на всех подтвержденных" и о разведении сил и средств еще в 3 пунктах на Донбассе до марта 2020 года.

Зеленскому мало результатов от встречи с Путиным, Меркель и Макроном.

При этом Зеленский заявил, что готов еще 100 раз пожать руку Путину.