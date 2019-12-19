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19 декабря 2019, четверг, 11:33 8
Финансы 2019-12-19T11:35:41+02:00
Українські Новини
В обменниках Киева курс покупки рубля повысился

В обменниках Киева курс покупки рубля повысился

Ярина Вацяк
руб грн, курс рубля к гривне, Российский рубль, курс рубля

В четверг, 19 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 18 декабря, повысился на 3 копейки до 3,37 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне понизился на 2 копейки до 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 19 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,37 3,82
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 17 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.

В то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 снова понизился по сравнению с курсом валют на 18 декабря на 4,31 коп. до 23,4852 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,15 коп. до 23,2065 UAH/USD.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

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