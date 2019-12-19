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19 декабря 2019, четверг, 10:15 166
Финансы 2019-12-19T11:15:02+02:00
Українські Новини
Доллар стремительно падает: курс валют в киевских обменниках на четверг

Доллар стремительно падает: курс валют в киевских обменниках на четверг

Ярина Вацяк
Обмен валют, Курс доллара к гривне, Курс гривны, Курс евро, Курс валют

В то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 снова понизился по сравнению с курсом валют на 18 декабря на 4,31 коп. до 23,4852 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,15 коп. до 23,2065 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,35 коп. до 25,7600 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,74 коп. до 26,1735 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты на 19 декабря в обменниках Киева:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,2065 23,4852 25,7600 26,1735 3,31 3,84
Максимальный 23,3300 23,9000 25,9000 26,5000 3,66 5,00
Минимальный 23,0000 23,3500 25,5000 25,9500 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар.

Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался

 

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