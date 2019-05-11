Представитель Украины в ООН Ельченко стал послом на Ямайке

Президент Петр Порошенко назначил представителя Украины в Организации объединенных наций Владимира Ельченко послом Украины на Ямайке по совместительству.

Об этом говорится в указе №213 от 11 мая, передают Українські Новини.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины на Ямайке по совместительству", - говорится в указе.

Ельченко занимает должность постпреда при ООН с 9 декабря 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 постпреда Украины в ООН Ельченко избрали вице-председателем 73-й сессии организации.

Ранее представитель Украины в ООН Ельченко и Волкер обсуждали ввод миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также Ельченко заявлял, что Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса после того, как Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Тем временем редставлять Украину при международных организациях в Вене будет Евгений Цимбалюк.