Представитель Украины в ООН Ельченко стал послом на Ямайке

Президент Петр Порошенко назначил представителя Украины в Организации объединенных наций Владимира Ельченко послом Украины на Ямайке по совместительству.\r\nОб этом говорится в указе №213 от 11 мая, передают Українські Новини.\r\n"Назначить постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины на Ямайке по совместительству", - говорится в указе.\r\nЕльченко занимает должность постпреда при ООН с 9 декабря 2015 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 постпреда Украины в ООН Ельченко избрали вице-председателем 73-й сессии организации.\r\nРанее представитель Украины в ООН Ельченко и Волкер обсуждали ввод миротворческой миссии ООН на Донбассе.\r\nТакже Ельченко заявлял, что Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса после того, как Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".\r\nТем временем редставлять Украину при международных организациях в Вене будет Евгений Цимбалюк.