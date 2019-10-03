Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США

Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявляет об отказе от должности посла Украины в США.

Об этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

Данилюк отметил, что ему была предложена указанная должность.

"Обсуждалось это", - сказал он, отметив, что отказался от должности посла.

Данилюк заявил, что у него есть планы работы в коммерческом секторе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Данилюк после отставки развеселился и спрашивал в соцсетях насчет идей трудоустройства.

Тем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать декларирование недостоверной информации Александром Данилюком за 2015-2016 года.