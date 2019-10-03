подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 16:19 1792
Политика 2019-10-03T16:46:36+03:00
Українські Новини
Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США

Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США

Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявляет об отказе от должности посла Украины в США.

Об этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

Данилюк отметил, что ему была предложена указанная должность.

"Обсуждалось это", - сказал он, отметив, что отказался от должности посла.

Данилюк заявил, что у него есть планы работы в коммерческом секторе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. 

Данилюк после отставки развеселился и спрашивал в соцсетях насчет идей трудоустройства.

Тем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать декларирование недостоверной информации Александром Данилюком за 2015-2016 года.

Больше новостей о: СНБО Посол США Александр Данилюк

Архив
Новости
Россиянин - участник "Самообороны Крыма" вышел из-под стражи под залог 17:31
Республиканское издание признало, что Джо и Хантер Байдены работали в рамках законодательства 17:24
Бизнес-партнер людей Януковича "давит" на иностранный бизнес в Украине, – СМИ 17:16
Мосийчук признался, что дело против Гужвы было сфабриковано, а СБУ подставила Линько 16:54
Экс-нардепу Березкину избрали 15 млн гривен залога: защита заявляет о полном игнорировании судом ее аргументов 16:50
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok