підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 10:26 29
Зовнішня політика 2019-12-19T12:15:46+02:00
Українські Новини
Послом у США Зеленський призначив Єльченка

Послом у США Зеленський призначив Єльченка

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, посол в США, Посол України в США, Володимир Єльченко
Володимир Єльченко. Скріншот відео United Nations
Володимир Єльченко. Скріншот відео United Nations

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в США Володимира Єльченка, який раніше був послом на Ямайці.

Про це йдеться в Указі №911 від 18 грудня, передають Українські Новини.

60-річний Єльченка з грудня 2015 року був головою представництва України в Організації Об'єднаних Націй.

До цього він з липня 2010 року був послом в Росії, з квітня 2005 року по червень 2010 року обіймав посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія), а з квітня 2005 року по грудень 2006 року - посла України в Австрії.

Як повідомляли Українські Новини, замість Єльченка в ООН відправлять відомого дипломата і Голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергія Кислицю.

Раніше Олександр Данилюк, який 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, заявив про відмову від посади посла України в США.

В 2018 Генеральна асамблея Організацій Об'єднаних Націй обрала постійного представника України в ООН Володимира Єльченка віце-головою 73-ї сесії асамблеї.

Більше новин про: Володимир Зеленський посол в США Посол України в США Володимир Єльченко

Архів
Новини
Палата представників Конгресу США схвалила $698 млн фіндопомоги Україні 12:00
Редакція районної газети "Голос Самбірщини" вигоріла через свідомий підпал. Завтра люди не отримають свою улюблену районку, - Томіленко 11:45 Фото
Приватбанк ініціював судовий розгляд у суді Тель-Авіва проти колишніх власників 11:18
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ 11:00
більше новин
Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком 12:14
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
Глава ДніпроОДА Бондаренко повідомив про старт робіт DCH Ярославського з будівництва аеропорту в Дніпрі 13:59
Іноземні інвестори та диппредставництва підтримують проект 2543, - нардеп 10:53
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Мінфін підтвердив проблеми з фінансуванням низки бюджетних програм 09:14
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok