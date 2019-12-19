Послом у США Зеленський призначив Єльченка

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в США Володимира Єльченка, який раніше був послом на Ямайці.

Про це йдеться в Указі №911 від 18 грудня, передають Українські Новини.

60-річний Єльченка з грудня 2015 року був головою представництва України в Організації Об'єднаних Націй.

До цього він з липня 2010 року був послом в Росії, з квітня 2005 року по червень 2010 року обіймав посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія), а з квітня 2005 року по грудень 2006 року - посла України в Австрії.

Як повідомляли Українські Новини, замість Єльченка в ООН відправлять відомого дипломата і Голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергія Кислицю.

Раніше Олександр Данилюк, який 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, заявив про відмову від посади посла України в США.

В 2018 Генеральна асамблея Організацій Об'єднаних Націй обрала постійного представника України в ООН Володимира Єльченка віце-головою 73-ї сесії асамблеї.