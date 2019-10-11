Должность посла в США займет Ельченко

Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко, ранее назначеный Порошенко послом Украины на Ямайке . \r\nОб этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".\r\nОфициальное подтверждение назначения на место посла Ельченко произойдет после указа Президента Украины Владимира Зеленского. \r\nВместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата и Главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Кислицу. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 постпреда Украины в ООН Ельченко избрали вице-председателем 73-й сессии организации. \r\nРанее на это место претендовал Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но ему пришлось дать отказ от должности посла Украины в США. \r\nТем временем бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Александра Моцика оштрафовали на 10 тысяч гривен и лишили прав сроком на один год из-за вождения в нетрезвом виде.