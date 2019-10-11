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11 октября 2019, пятница, 15:14 853
Внешняя политика 2019-10-11T15:23:10+03:00
Українські Новини
Должность посла в США займет Ельченко

Должность посла в США займет Ельченко

Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko
Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko

Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко, ранее назначеный Порошенко послом Украины на Ямайке

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Официальное подтверждение назначения на место посла Ельченко произойдет после указа Президента Украины Владимира Зеленского. 

Вместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата и Главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Кислицу. 

Как сообщали Українські Новини, в 2018 постпреда Украины в ООН Ельченко избрали вице-председателем 73-й сессии организации. 

Ранее на это место претендовал Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но ему пришлось дать отказ от должности посла Украины в США

Тем временем бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Александра Моцика оштрафовали на 10 тысяч гривен и лишили прав сроком на один год из-за вождения в нетрезвом виде.

Больше новостей о: ООН Посол США Владимир Ельченко Сергей Кислица

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