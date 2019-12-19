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19 декабря 2019, четверг, 06:00 1736
Финансы 2019-12-19T08:45:02+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара

Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Доллар, Евро, НБУ
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Тем временем как курс гривны на межбанковском валютном рынке вырос, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 декабря, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3059,6255
100 долларов США 2341,3086
100 швейцарских франков 2384,6463
1000 иен 213,6413
10 российских рублей 3,7411
100 евро 2602,3645

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ. 

Напомним, Национальный банк Украины сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

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