Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара

Тем временем как курс гривны на межбанковском валютном рынке вырос, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 декабря, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3059,6255 100 долларов США 2341,3086 100 швейцарских франков 2384,6463 1000 иен 213,6413 10 российских рублей 3,7411 100 евро 2602,3645

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.

Напомним, Национальный банк Украины сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.