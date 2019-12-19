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19 грудня 2019, четвер, 06:00 22
Фінанси 2019-12-19T09:00:02+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує рости в ціні: рекордно низький курс долара

Гривня продовжує рости в ціні: рекордно низький курс долара

Таня Войтюк
Курс валют, курс гривні, Доллар, Євро, НБУ
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

У той час як курс гривні на міжбанківському валютному ринку виріс, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 грудня, на 5,60 коп. до 23,4131 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 грудня, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3059,6255
100 доларів США 2341,3086
100 швейцарських франків 2384,6463
1000 єн 213,6413
10 російських рублів 3,7411
100 евро 2602,3645

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також Національний банк України хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ.

Нагадаємо, Національний банк України повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.

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