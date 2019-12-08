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08 декабря 2019, воскресенье, 12:56 334
Экономика 2019-12-08T12:57:18+02:00
Українські Новини
ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ

ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ

Анна Рудык
Макрофинансовая помощь, Евросоюз, МВФ
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Европейский союз может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате закрепления договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в своем микроблоге в Twitter, передают Українськi Новини.

"Крайне необходимое и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого все еще продолжается), должен быть открыт путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал он.

Других подробностей Маасикас не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины, однако Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.

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