ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ

Европейский союз может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате закрепления договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в своем микроблоге в Twitter, передают Українськi Новини.

"Крайне необходимое и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого все еще продолжается), должен быть открыт путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал он.

Других подробностей Маасикас не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины, однако Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.