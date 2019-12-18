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18 декабря 2019, среда, 17:50 357
Экономика 2019-12-18T18:00:01+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке посреди недели подскочила

Гривна на межбанке посреди недели подскочила

Анна Рудык
Курс валют, Межбанк, Курс гривны
Гривна. Фото: Twitter
Гривна. Фото: Twitter

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 23,39 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,42-23,44 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,39-23,40 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,38-23,40 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,62% с 27,72 UAH/USD до 23,39 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 17 декабря на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Кроме того, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался.

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