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13 декабря 2019, пятница, 09:51 44
Экономика 2019-12-13T09:53:04+02:00
Українські Новини
Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

Таня Войтюк
Инвестиции, физлица, инвестиции за границу, НБУ
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В пределах валютной либерализации Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности, для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах - до 100 тыс. евро в год.

По оценкам Национального банка, очередное валютное послабление не будет иметь существенного влияния на валютный рынок.

С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перечислили за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро.

Эта сумма в несколько раз меньше среднедневного объема торгов на межбанковском рынке.

Воспользоваться повышенным е-лимитом украинцы смогут уже в текущем году с 18 декабря.

Те граждане, которые уже перечислили 50 тыс. евро в рамках предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму в пределах нового лимита уже к концу этого года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за границу в 2 раза до 100 тыс. евро в год.

Напомним, НБУ еще в начале года хотел повысить лимит на инвестирование физлицами за рубеж.

Тем временем НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

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