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12 декабря 2019, четверг, 14:33 51
Экономика 2019-12-12T15:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020

НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020

Анна Рудык
МВФ, НБУ, программа мвф
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал он.

При этом Смолий сообщил, что уровень инфляции в текущем году будет в рамках целей НБУ – 5%+/-1 п.п.

Как сообщали Українські Новини, ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.

 Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины, однако Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.

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