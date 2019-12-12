НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020

Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини. "Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал он. При этом Смолий сообщил, что уровень инфляции в текущем году будет в рамках целей НБУ – 5%+\/-1 п.п. Как сообщали Українські Новини, ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ. Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ. Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины, однако Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.