Суд освободил Пашинского под круглосуточный домашний арест, - адвокат

Киевский апелляционный суд освободил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (Народный фронт) из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

"Частично удовлетворили ходатайство и изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - сказал он.

Такое решение суд принял в среду.

Пашинский обязан носить электронный браслет контроля.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований заново допросит всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

10 декабря у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.