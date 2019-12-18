Аваков станет премьером не позднее мая, - депутат Дубинский

Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02

Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ

Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21

КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50