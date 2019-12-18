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18 декабря 2019, среда, 14:38 1416
Политика 2019-12-18T17:15:03+02:00
Українські Новини
Аваков станет премьером не позднее мая, - депутат Дубинский

Аваков станет премьером не позднее мая, - депутат Дубинский

Валерия Назаренко
Александр Дубинский, Премьер-министр, Арсен Аваков
Аваков. Фото: Styler
Аваков. Фото: Styler

Депутат Александр Дубинский заключил пари со своим коллегой по партии "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем, что министр внутренних дел Арсен Аваков станет премьер-министром Украины до конца мая 2020 года. Об этом Дубинский написал в Facebook.

"Заключили пари с Andrey Motovilovets, что Аваков станет премьер-министром.

Спорили на деньги.

Срок - конец мая 2020 года.

Я ставил - что станет.

Андрей - что не станет".



Как сообщали Українські Новини, зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве за октябрь составила 82 тыс. гривен. 

Ранее Кабмин решил включить Дубинского в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков. А Национальный банк подал иск в суд на депутата "Слуги народа" Дубинского. 

В августе Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. 

За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226. 

Тем временем Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя". 


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