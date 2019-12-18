Аваков станет премьером не позднее мая, - депутат Дубинский

Депутат Александр Дубинский заключил пари со своим коллегой по партии "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем, что министр внутренних дел Арсен Аваков станет премьер-министром Украины до конца мая 2020 года. Об этом Дубинский написал в Facebook. "Заключили пари с Andrey Motovilovets, что Аваков станет премьер-министром.Спорили на деньги.Срок - конец мая 2020 года.Я ставил - что станет.Андрей - что не станет". Как сообщали Українські Новини, зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве за октябрь составила 82 тыс. гривен. Ранее Кабмин решил включить Дубинского в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков. А Национальный банк подал иск в суд на депутата "Слуги народа" Дубинского. В августе Верховная Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226. Тем временем Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".