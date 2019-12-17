Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла

В то время, как начало настоящей зимы с морозами до -25 и аномальными снегопадами ожидается только после Нового года, 18 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +7…+12 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов. В Сваляве ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+14 градусов, в Сумской области +5…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов, на Подолье +10…+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+14 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.