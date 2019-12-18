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18 грудня 2019, середа, 11:25 14
Суспільство 2019-12-18T13:00:03+02:00
Українські Новини
У Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок

У Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок

Валерия Назаренко
Зима, Новий рік-2020, Київ, ковзанка
Ковзанка. Фото: pixabay
Ковзанка. Фото: pixabay

І хоч погода напередодні Нового року поки не сніжна, в Києві відкриють шість безкоштовних ковзанок. Про це повідомляє сайт міста Києва.

Відомо, що льодові ковзанки для киян будуть облаштовані у Дарницькому, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. В РДА зазначають, що ковзанки мають запрацювати після того, як температура повітря у Києві знизитися і стабільно буде триматися на позначці -7*С і нижче. Так, безкоштовно покататися на ковзанах у Києві цієї зими можна буде:

  • на Харківському шосе, 178-а;
  • Харківському шосе, 174-а;
  • на вул. Севастопольській, 19;
  • на вул. Шалетт, 6;
  • на вул. Жмаченка, 7;
  • в парку ім. Т. Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розгорнулася торгівля на ялинкових базарах.


Завтра у Києві запалять головну ялинку країни. Висота ялинки становить понад 20 метрів.

Крім того, лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва.

Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Так, повідомляється, що серйозні морози і снігопади начнуся в перших числах січня.

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