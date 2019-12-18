У Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок

І хоч погода напередодні Нового року поки не сніжна, в Києві відкриють шість безкоштовних ковзанок. Про це повідомляє сайт міста Києва. Відомо, що льодові ковзанки для киян будуть облаштовані у Дарницькому, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. В РДА зазначають, що ковзанки мають запрацювати після того, як температура повітря у Києві знизитися і стабільно буде триматися на позначці -7*С і нижче. Так, безкоштовно покататися на ковзанах у Києві цієї зими можна буде: на Харківському шосе, 178-а; Харківському шосе, 174-а; на вул. Севастопольській, 19; на вул. Шалетт, 6; на вул. Жмаченка, 7; в парку ім. Т. Шевченка. Як повідомляли Українські Новини, в Україні розгорнулася торгівля на ялинкових базарах. Завтра у Києві запалять головну ялинку країни. Висота ялинки становить понад 20 метрів.Крім того, лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва. Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Так, повідомляється, що серйозні морози і снігопади начнуся в перших числах січня.