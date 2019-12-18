У Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок

І хоч погода напередодні Нового року поки не сніжна, в Києві відкриють шість безкоштовних ковзанок. Про це повідомляє сайт міста Києва.

Відомо, що льодові ковзанки для киян будуть облаштовані у Дарницькому, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. В РДА зазначають, що ковзанки мають запрацювати після того, як температура повітря у Києві знизитися і стабільно буде триматися на позначці -7*С і нижче. Так, безкоштовно покататися на ковзанах у Києві цієї зими можна буде:

на Харківському шосе, 178-а;

Харківському шосе, 174-а;

на вул. Севастопольській, 19;

на вул. Шалетт, 6;

на вул. Жмаченка, 7;

в парку ім. Т. Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розгорнулася торгівля на ялинкових базарах.



Завтра у Києві запалять головну ялинку країни. Висота ялинки становить понад 20 метрів.



Крім того, лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва.



Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Так, повідомляється, що серйозні морози і снігопади начнуся в перших числах січня.