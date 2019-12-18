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  • Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде
18 декабря 2019, среда, 09:50 64
Политика 2019-12-18T10:15:01+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде

Елизавета Драбкина
Убийство Павла Шеремета, дело Шеремета, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), которого суд без права внесения залога до 8 февраля 2020 года, отказывается от дачи показаний.

Об этом его адвокат Виталий Галенченко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

"Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые о нем излагают", - написал Галенченко.

Кроме того, адвокат отмечает, что его подзащитный спокойный, он передает благодарность всем за поддержку.

Как сообщали Українськi Новини, депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич хотела взять его на поруки.

Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым по делу Шеремета.

В то же время Командование Сил специальных операций (ССО) ВСУ заявило, что Антоненко не выполнял боевые задачи в зоне АТО/ООС, а его пребывание было связано с деятельностью музыканта в составе группы внутренней коммуникации ВСУ.

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