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17 декабря 2019, вторник, 18:20 548
Силовые структуры 2019-12-17T18:21:52+02:00
Українські Новини
Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады

Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады

Валерия Назаренко
Беспорядки, пострадавшие, Полиция, Верховная Рада
Беспорядки возле Рады, Фото: Facebook/Роман Петушков
Беспорядки возле Рады, Фото: Facebook/Роман Петушков

Сотрудники полиции задержали 26 человек по подозрению в участии в беспорядках в ходе акций возле Верховной Рады в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

"Были задержаны 26 человек. Они в райотделе", - сказал он.

По его словам, в ходе беспорядков пострадали 17 полицейских.

Они, по словам Крищенко, получили легкие травмы: переломы пальцев, ссадины, ожоги глаз.

Кроме того, 2 гражданских обратились в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (сопротивление сотруднику правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. 

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.


Кроме того, 2 полицейских пострадали в результате потасовки возле Верховной Рады.

Также с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста.

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