Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады

Сотрудники полиции задержали 26 человек по подозрению в участии в беспорядках в ходе акций возле Верховной Рады в Киеве. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українськi Новини. "Были задержаны 26 человек. Они в райотделе", - сказал он. По его словам, в ходе беспорядков пострадали 17 полицейских. Они, по словам Крищенко, получили легкие травмы: переломы пальцев, ссадины, ожоги глаз. Кроме того, 2 гражданских обратились в больницу. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (сопротивление сотруднику правоохранительных органов) Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.Кроме того, 2 полицейских пострадали в результате потасовки возле Верховной Рады.Также с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста.