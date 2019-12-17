КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300, але з зауваженнями

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів з зауваженнями.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в КС.

"Конституційний Суд прийняв таке рішення, але з застереженнями", - сказав співрозмовник.

Рішення прийнято 16 грудня.

Воно буде оприлюднене у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

Раніше КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Тим часом законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнаний конституційним.