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  • КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300, але з зауваженнями
17 грудня 2019, вівторок, 15:50 5
Політика 2019-12-17T18:00:03+02:00
Українські Новини
КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300, але з зауваженнями

КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300, але з зауваженнями

Анна Рудык
Конституційний Суд, скорочення депутатів, Верховна Рада
Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda.com.ua

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів з зауваженнями.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в КС.

"Конституційний Суд прийняв таке рішення, але з застереженнями", - сказав співрозмовник.

Рішення прийнято 16 грудня.

Воно буде оприлюднене у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

Раніше КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Тим часом законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнаний конституційним.

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