КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300, але з зауваженнями

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів з зауваженнями. Про це Українським Новинам повідомило джерело в КС. "Конституційний Суд прийняв таке рішення, але з застереженнями", - сказав співрозмовник. Рішення прийнято 16 грудня. Воно буде оприлюднене у вівторок. Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР. Раніше КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії. Також Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі і щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду. Тим часом законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнаний конституційним.