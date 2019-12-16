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16 грудня 2019, понеділок, 18:39 14
Кабмін 2019-12-16T19:07:23+02:00
Українські Новини
Милованов прокоментував чутки про свою відставку

Милованов прокоментував чутки про свою відставку

Влада Билоус
Влада Билоус
Відставка, чутки, Кабмін, Тимофій Милованов

Незважаючи на те, що раніше депутат від "Слуги народу" Анна Скороход написала про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова, той спростовує інформацію ЗМІ про власну відставку.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі , передають Українські Новини.

"Це брехня. Мені робота подобається", - сказав він.

Він сказав, що буде продовжувати працювати над реформами в Україні.

Також він підкреслив, що високі зарплати повинні бути в усіх українців.

Раніше в ЗМІ і соцмережах з'явилася інформація про відставку міністра з-за низької зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

Крім того, Малюська не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць.

Водночас міністр юстиції Малюська похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.

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