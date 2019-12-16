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16 грудня 2019, понеділок, 13:37 25
Політика 2019-12-16T15:15:01+02:00
Українські Новини
Дружина Порошенка Марина звільняється з посади глави Українського культурного фонду

Дружина Порошенка Марина звільняється з посади глави Українського культурного фонду

Надежда Комендантова
Марина Порошенко, Звільнення з посади, Український культурний фонд
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua

Дружина колишнього Президента Петра Порошенка Марина подала заяву про звільнення з посади голови Українського культурного фонду.

Про це йдеться в заяві Порошенко від 16 грудня, опублікованому прес-службою партії "Європейська солідарність", а також в її відеозверненні, передають Українські Новини.

"Кілька днів тому від міністра культури молоді та спорту України на Наглядову раду Українського Культурного Фонду надійшла "пропозиція" достроково припинити мої повноваження як голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційований Офісом Президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", - цитує Порошенка партія.

В заяві значиться, що Порошенко вважає цю пропозицію політично мотивованою, а також заявляє, що вона не має нічого спільного з оцінкою результатів роботи Фонду.

"Претензія до мене одна - моє прізвище. Я ношу її більше тридцяти років і пишаюся нею. Вона увійшла в історію України, і ніхто - ні Президент, ні міністр культури, - викреслити її не зможе. Тому прізвище змінювати не збираюся. І боротися за посаду - теж не буду. У мене є честь", - зазначила Порошенко.

Вона додала, що за таких обставин не бачить сенсу залишатися на посаді голови.

Як повідомлялося раніше, в самий розпал президентських виборів - 9 січня 2019 року - міністр культури Євген Нищук за поданням Спостережної ради Фонду призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину. На потреби та програми фонду з бюджету було виділено 700 млн гривень.

Пізніше новий міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський публічно похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді".

Питання про відставку призначеної під час президентських виборів главою Українського культурного фонду, який щорічно розподіляє з держбюджету 700 млн гривень, дружини колишнього Президента Марини Порошенко не виносився на розгляд Наглядової ради УКФ.

Українського культурного фонду на 2020 рік було передбачено збереження бюджетного фінансування на рівні 700 млн гривень.

А сама Марина Порошенко заявила, що має намір перебувати на посаді всю каденцію – до січня 2023 року. А також висловила думку, що виділені фондом 700 млн гривень - дуже маленька сума.

 

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