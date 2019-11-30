Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко

Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президе

Государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает увеличение финансирования Украинского культурного фонда (УКФ) в 2 раза до 500 млн гривен.

Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" сказал министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский, передают Українськi Новини.

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, министерство также расширило возможность подачи заявок.

Раньше одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года.

Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено до 30, а утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение.

Бородянский отметил, что УКФ реализует политику, которую вырабатывает министерство, это достаточно независимый орган.

Какие конкретно проекты финансировать, выбирает фонд.

Как сообщали Українські Новини, 19 января Министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета Фонда назначил председателем Украинского культурного фонда жену Президента Петра Порошенко Марину.

Возглавляемый Мариной Порошенко государственный фонд распределит за год 207,5 млн бюджетных средств.