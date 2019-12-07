На рассмотрение Набсовета распределяющего 700 млн из Госбюджета УКФ не выносился вопрос об отставке Порошенко

Вопрос об отставке назначенной во время президентских выборов главой Украинского культурного фонда, который ежегодно распределяет из Госбюджета 700 миллионов гривен, жены экс-президента Марины Порошенко не выносился на рассмотрение Наблюдательного совета УКФ.

Об этом говорится в ответе УКФ на информационный запрос Українських Новин.

Согласно предоставленным УКФ документам, последнее заседание Набсовета проходило 8 ноября и на него выносился один вопрос – об изменении порядка конкурсного отбора проектов.

Время проведения следующего заседания Наблюдательного совета не определено, поскольку они проводятся «по необходимости», - уточнили в УКФ.

Как сообщалось ранее, в самый разгар президентских выборов - 9 января 2019 года - Министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета Фонда назначил председателем Украинского культурного фонда жену Президента Петра Порошенко Марину. На нужды и программы фонда из бюджета было выделено 700 млн грн.

После неудачных для Петра Порошенко выборов ряд СМИ предположили, что и его жену «отсоединят» от бюджетных потоков, и состоится это на одном из ближайших заседаний Наблюдательного совета УКФ.

Позднее новый Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский публично похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде".

Фонду на 2020 год было предусмотрено сохранение бюджетного финансирования на уровне 700 млн гривен.

А сама Марина Порошенко заявила, что намерена пребывать на посту всю каденцию – до января 2023 года. А также высказала мнение, что выделенные фонду 700 миллионов гривен - очень маленькая сумма.