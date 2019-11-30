Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде". Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели", передают Українськi Новини.

"Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года. Эта организация справедливо считается в обществе весьма качественным учреждением. Конечно, есть куда развиваться и расти дальше», - сказал Олег Бородянский.

Так Бородянский ответил на вопрос об оценке деятельности Фонда в целом и Марины Порошенко как его главы.

Министр не конкретизировал, будет ли Марина Порошенко и в дальнейшем возглавлять учреждение.

Как сообщали Українськi Новини, государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает увеличение финансирования Украинского культурного фонда (УКФ) в 2 раза до 500 млн гривен.

9 января Министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета Фонда назначил председателем Украинского культурного фонда жену Президента Петра Порошенко Марину.

Возглавляемый Мариной Порошенко государственный фонд распределит за год 207,5 млн бюджетных средств.