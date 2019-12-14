Зеленский предлагает Раде внести изменения в Конституцию в части децентрализации власти

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части децентрализации власти.

Об этом говорится в законопроекте №2598, зарегистрированном в Раде 13 декабря, передают Українськi Новини.

Текст законопроекта пока отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

Также в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 19,1%, или на 32 млрд гривен, до 199,6 млрд гривен. А в 1 полугодии местные бюджеты показали рост на 19,6%.

Кроме того, в проекте госбюджета на 2020 год на развитие регионов предлагается выделить 9,5 млрд гривен.

Ранее Рада закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО.